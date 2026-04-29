Завтра на западе страны сохранится крайне неустойчивая погода с резкими температурными перепадами.

По данным РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области днём на западе региона пройдут дожди с грозами, в то время как на севере и востоке ночью и утром ожидается густой туман. В ночные часы в этих районах ударят заморозки до -2 °C. В Уральске днём воздух прогреется до +14...+16 °C, однако ночью на поверхности почвы также прогнозируется понижение температуры до -2 °C.

В Атырауской области на востоке региона ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом на юго-востоке области, несмотря на осадки, сохраняется высокая пожарная опасность. Температура воздуха здесь будет самой высокой: днём столбики термометров поднимутся до +18...+20 °C, ночью опустятся до +9...+11 °C.

В Мангистауской области в течение дня ожидаются дожди и грозы, а на юге региона возможен град. Синоптики предупреждают об усилении северо-восточного ветра в центре и на юге области до 15–20 м/с. В Актау также прогнозируется дождливая погода с грозой при температуре днём +15...+17 °C и ночью +10...+12 °C.

В Актюбинской области ожидаются наиболее сложные погодные условия: на севере области временами пройдут сильные ливни, а в центре и на востоке возможны град и шквалистый ветер до 18 м/с. В Актобе в четверг будет прохладно: днём всего +8...+10 °C, ожидается дождь, переходящий в сильный ливень, и гроза. Ночью - +6...+8 °C.