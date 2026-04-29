В Атырауской области ведётся работа по защите здоровья девочек и профилактике онкологических заболеваний. В частности, набирает обороты кампания по вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), который считается одной из основных причин рака шейки матки, сообщает Региональная служба коммуникаций.

- В прошлом году в регионе получили прививку против ВПЧ 5 341 девочка в возрасте от 11 до 13 лет. Этот показатель свидетельствует о росте доверия родителей к вакцинации и понимании важности профилактической медицины. В целом в области в период 2024-2026 годов вакцинацией планируется охватить около 7 900 девочек, - пояснили в РСК.

По словам специалистов, возраст 11-13 лет считается наиболее оптимальным для вакцинации, поскольку именно в этот период в организме формируется устойчивый иммунитет против опасных типов вируса.

Врачи отмечают, что вакцинация против ВПЧ является одним из самых эффективных способов профилактики рака шейки матки, и призывают родителей своевременно вакцинировать своих дочерей.