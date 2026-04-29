МВД и Минтруда внедрили балльную систему оценки иммигрантов: теперь на статус ПМЖ влияют образование, востребованность профессии и отсутствие штрафов ПДД.

В Казахстане вступили в силу обновленные требования для иностранцев, планирующих получить статус кандаса или разрешение на постоянное проживание. Как сообщает Zakon.kz, совместный приказ профильных ведомств вводит жесткую систему критериев: от обязательного экзамена на знание языка до ежегодного подтверждения платежеспособности.

Экзамен по КАЗТЕСТ и балльная система

Теперь результаты онлайн-тестирования на знание государственного языка предоставляются в течение трех рабочих дней. Чтобы претендовать на документы, иммигранту необходимо набрать от 70% до 100% баллов. В случае провала дается всего две попытки на пересдачу в течение месяца.

Параллельно вводится автоматический расчет "иммиграционного потенциала". Система начисляет баллы за уровень образования, стаж и востребованность профессии на рынке труда. Чтобы получить допуск к оформлению ПМЖ, заявитель должен набрать как минимум 600 баллов по совокупности всех критериев.

Финансовый фильтр: 5,7 млн тенге на счету

Одним из ключевых условий остается подтверждение платежеспособности. В 2026 году иностранец обязан иметь на банковском счету сумму не менее 1320 МРП (5 709 000 тенге). Важное новшество: подтверждать наличие средств, а также официальный доход и трудовой стаж теперь придется ежегодно в течение пяти лет после получения ПМЖ.

Риск аннулирования за штрафы ПДД

Список оснований для отказа в ПМЖ или аннулирования уже выданных документов значительно расширился. Теперь потерять статус можно за:

Нарушения ПДД: систематические штрафы (три и более раз в год) становятся поводом для выдворения;

Общественный порядок: два и более административных правонарушения в течение года;

Смену региона: переезд из определенных правительством областей расселения (СКО, ВКО, Павлодарская и др.) в другие регионы в первые пять лет;

Отсутствие работы: если иммигрант прибыл по востребованной профессии, но не работает по ней более 183 дней в году.

Срок оказания госуслуги составит 45 календарных дней. Новые правила будут действовать до конца 2026 года.