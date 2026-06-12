США и Иран фактически находятся в состоянии вооружённого противостояния и продолжают обмениваться ударами. Тем не менее сборная Ирана допущена к участию в Чемпионате мира по футболу, большая часть матчей которого пройдёт именно в Соединённых Штатах, передает Мой Город со ссылкой на BILD.

Участие иранской команды сопровождается рядом сложностей: ограничения по визам, усиленные меры безопасности и необходимость добираться на игры в США из тренировочного лагеря, расположенного в Тихуане (Мексика). Несмотря на это, команда намерена выступить на турнире.

Не исключён и очный матч между сборными стран, находящихся в конфликте - он может стать самым напряжённым и политически чувствительным событием чемпионата. Такой сценарий возможен, если обе команды займут вторые места в своих группах: в этом случае США и Иран встретятся 3 июля в Арлингтоне, штат Техас.

Всего на территории США пройдут 78 из 104 матчей турнира - игры примут Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл. Ожидается, что чемпионат посетят более пяти миллионов болельщиков. Остальные встречи состоятся в Канаде и Мексике.



