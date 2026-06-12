В совершении преступления подозревают 13-летнего местного жителя.

В Алматы расследуют гибель 12-летнего мальчика, который получил смертельные ранения во время ссоры со знакомым. Трагический инцидент произошел 10 июня в Турксибском районе города, сообщает телеграм-канал Halyqstan.

По предварительной версии следствия, между подростками вспыхнул конфликт, в разгаре которого один из них применил нож. От полученных травм школьник скончался. В совершении преступления подозревают 13-летнего жителя мегаполиса, который был знаком с погибшим.

В Департаменте полиции Алматы официально подтвердили факт начала досудебного расследования. Возбуждено уголовное дело, а самого несовершеннолетнего подозреваемого на время следствия поместили в специализированное учреждение. Кроме того, после сбора всех материалов правоохранители намерены рассмотреть вопрос об ответственности родителей задержанного за ненадлежащее воспитание ребенка.

Также сообщается, что близкие погибшего мальчика заявляют о нанесении ему девяти ножевых ранений. Родственники опасаются, что из-за возраста подозреваемый сможет избежать сурового наказания, поэтому просят придать случившемуся общественный резонанс.

По словам членов семьи, к настоящему моменту им еще не предоставили доступ к записям с камер видеонаблюдения, изъятых с места происшествия, а также не раскрыли все детали проводимого расследования.