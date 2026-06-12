В Астане раскрыли незаконную схему оформления ИИН для иностранцев, передает Мой Город со ссылкой на АФМ.

Согласно законодательству, получить ИИН иностранные граждане могут только при личном присутствии в Казахстане и прохождении обязательной биометрической идентификации.

Однако в 2024–2025 годах сотрудники ЦОНов оформляли ИИН без приезда заявителей. Для этого использовались социальные сети, и через специальные каналы находили иностранцев, желающих получить документ дистанционно.

В схему были вовлечены работники филиала НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» в Астане. Они вносили заведомо ложные данные в систему ЦОН и создавали фиктивные заявки. Оплата за услуги передавалась через посредников.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.