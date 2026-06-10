Ещё семь человек находятся в больнице.

Авария произошла 9 июня около 15:20 на трассе Актобе - Астрахань, недалеко от села Карауылкелды Байганинского района.

По предварительным данным, столкнулись грузовик DAF и два автомобиля Toyota Camry. После удара одна из легковушек загорелась.

В результате аварии два человека погибли на месте. Ещё восемь пострадавших были доставлены в больницу. Позже один из пациентов, находившийся в тяжелом состоянии, скончался.

Для помощи пострадавшим из Актобе в Байганинский район направили бригаду санитарной авиации. Остальные пациенты продолжают получать необходимое лечение.

По факту ДТП проводится расследование.

Айман КАРИМ