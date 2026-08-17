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Социум

Опасных вредителей нашли при ввозе товара из России в Казахстан

Минсельхоз пресек ввоз 125 кубометров зараженной лесопродукции из РФ: в сосновых пиломатериалах обнаружили личинок черного соснового усача.
Варвара Тыщенко
Опасных вредителей нашли при ввозе товара из России в Казахстан
Фото: Министерство сельского хозяйства РК

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, из России в Казахстан пытались ввезти три зараженные партии хвойных пиломатериалов из сосны. В ходе фитосанитарного контроля в древесине выявили личинки опасного карантинного объекта - черного соснового усача рода Monochamus.

- Два нарушения выявлены в городе Семей области Абай при проведении вторичного досмотра партий пиломатериалов объемом по 40 кубических метров каждая. Еще один факт зафиксирован в Астане при проверке партии древесины объемом 45 кубических метров, - говорится в сообщении.

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По всем выявленным случаям проведена лабораторная экспертиза, подтвердившая наличие личинок черного соснового усача.

- В отношении владельцев подкарантинной продукции составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 400 Кодекса РК об административных правонарушениях. Материалы направлены на рассмотрение в специализированные административные суды, - добавили в ведомстве.

Министерство сельского хозяйства напоминает участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости соблюдения требований карантинного законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию страны.

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