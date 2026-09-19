Туман и ветер: какая погода ожидается на западе Казахстана 20 сентября

По данным РГП "Казгидромет", 20 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, туман. Температура воздуха днем +27 градусов, ночью +12.

До 29 градусов тепла ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов.

В Актюбинской области осадков не ожидается. Днем +25 градусов, ночью +10.

В Мангыстауской области синоптики прогнозируют погоду без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +30 градусов, ночью +17.