Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Туман и ветер: какая погода ожидается на западе Казахстана 20 сентября

Дана Рахметова
Туман и ветер: какая погода ожидается на западе Казахстана 20 сентября
Фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 20 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, туман. Температура воздуха днем +27 градусов, ночью +12. 

До 29 градусов тепла ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. 

Главный баннер

В Актюбинской области осадков не ожидается. Днем +25 градусов, ночью +10.

В Мангыстауской области синоптики прогнозируют погоду без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +30 градусов, ночью +17.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article