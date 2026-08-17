Актюбинец отсудил у компании 10 млн тенге за травму на производстве

Суд города Актобе рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к ТОО, в котором он работал. Мужчина требовал возместить материальный ущерб и выплатить компенсацию морального вреда за несчастный случай на производстве.

Как сообщили в пресс-службе суда Актюбинской области, ЧП произошло по вине предприятия, которое не обеспечило безопасные условия труда и нарушило требования по охране труда. В результате работник получил тяжелые травмы, приведшие к инвалидности II группы и 80-процентной утрате профессиональной трудоспособности.

Изучив медицинские экспертизы и доказательства, суд встал на сторону пострадавшего, учтя тяжесть полученных повреждений, длительное лечение, нравственные страдания и невозможность вести прежний образ жизни.

По решению суда работодатель обязан выплатить 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и 255 тысяч тенге в счет возмещения материального ущерба (покупка медикаментов и транспортные расходы на лечение).

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.