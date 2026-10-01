Сколько зарплат нужно казахстанцам на покупку нового iPhone 18 Pro

За последние пять поколений разница в цене версий Pro с памятью 256 ГБ на рынках Казахстана и США составляла от 40% до 57,7%.

Новый iPhone 18 Pro обойдется казахстанцам значительно дороже, чем покупателям в США: ценовой разрыв между рынками достиг рекордного максимума за последние пять поколений смартфона, сообщает Energyprom.

В Казахстане ценник на базовую версию новинки с 256 ГБ памяти составляет 850 тысяч тенге. Для сравнения, в Соединенных Штатах официальная стартовая стоимость аналогичной модели установлена на уровне 1,199 тыс. долларов (около 539 тысяч тенге по сентябрьскому курсу).

- За последние пять поколений разница в цене версий Pro с памятью 256 ГБ на двух рынках составляла от 40% до 57,7%. При этом в текущем году разрыв стал максимальным за последние пять лет, - отмечается в исследовании.

Динамика доступности: гаджет стал ближе

Несмотря на существенную переплату по сравнению с США, относительно средних доходов казахстанцев смартфон постепенно становится доступнее. Если в 2022 году на покупку iPhone 14 Pro уходило 2,6 средние зарплаты, то в 2026 году новый iPhone 18 Pro оценивается примерно в 1,7 начисленной зарплаты.

Аналитики подчеркивают, что расчет производился по начисленной заработной плате (до удержания налогов и обязательных отчислений), поэтому на руки сумма "чистыми" потребует чуть большего числа месяцев накопления.

Где в Казахстане айфон купить проще всего

Доступность новинки сильно разнится в зависимости от региона:

Самые низкие показатели зафиксированы в Мангистауской и Атырауской областях, а также в Астане - здесь стоимость гаджета эквивалентна примерно 1,3 среднемесячной зарплаты.

В Улытау и Алматы на покупку уйдет около 1,4 зарплаты.

В Карагандинской области показатель составляет 1,8, в Актюбинской, Павлодарской и ВКО - 1,9.

В Абайской и Кызылординской областях устройство обойдется в 2 зарплаты, в Акмолинской, Алматинской, ЗКО и Костанайской - в 2,1, а в области Жетісу - в 2,2.

Самые высокие индексы наблюдаются в Жамбылской, СКО, Туркестанской областях и Шымкенте - около 2,3 среднемесячной зарплаты.

- В результате разница между крайними значениями регионального индекса - от 1,3 до 2,3 - достигает одной полной среднемесячной зарплаты, - пояснили исследователи.

Кроме того, аналитики оценили перспективы еще одной новинки - складного iPhone Duo. В США его оценили в 1,999 тыс. долларов (около 898,6 тыс. тенге). По предварительным расчетам экспертов, если розничная цена в Казахстане сформируется с привычной надбавкой, стоимость гаджета в республике может составить от 1,26 млн до 1,42 млн тенге.