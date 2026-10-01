40 млрд тенге и до 2 млн разовых доз: в Карагандинской области пресечена деятельность крупной нарколаборатории

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Карагандинской области при взаимодействии с ДКНБ и прокуратурой области пресекли деятельность крупной нарколаборатории по производству мефедрона, передает МойГород.

Оперативная разработка проводилась в отношении транснациональной преступной группы. По данным следствия, ее участники на территории Казахстана и соседних государств занимались изготовлением наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере с целью их последующего сбыта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали двоих подозреваемых — мужчин в возрасте 48 и 28 лет.

У каждого из них была четко определенная роль: старший курировал организационные вопросы, привлекал новых членов и выстраивал взаимодействие между ними, а младший отвечал за технологический процесс, организацию работы подпольного цеха и обучение персонала тонкостям синтеза.

«В ходе обыска на территории лаборатории обнаружена промышленная цистерна объёмом 50 тонн. На момент проведения следственных мероприятий в ней находилось около 16 тонн отработанной продукции и жидкостей. Также изъяты две ёмкости объёмом по одной тонне с остатками вещества с резким химическим запахом, три 20-литровые канистры с неизвестной жидкостью и 10 полимерных мешков с остатками порошкообразного вещества», — сообщил начальник Департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.

Из содержимого промышленной цистерны для исследования отобрано 10 литров вещества. Согласно заключению специалиста, в представленном образце обнаружен мефедрон. Масса наркотического вещества в исследованном образце составила 1 кг 723 грамма.

По предварительным расчётам специалистов, с учётом объёма обнаруженного вещества и результатов исследования потенциальный выход готового наркотического средства мог составить до 2 тонн мефедрона.

Это порядка 2 миллионов разовых доз, которые могли попасть в незаконный оборот. Их предварительная стоимость на нелегальном рынке могла достигать 40 миллиардов тенге.

«Таким образом, правоохранительными органами пресечено масштабное наркопроизводство до поступления потенциально особо крупной партии наркотиков в незаконный оборот», — отметил Негмет Исмагулов

В отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, источники поступления сырья, возможные связи подозреваемых, а также другие участники транснациональной группы.

Работа по выявлению и пресечению нарколабораторий и каналов незаконного оборота наркотиков продолжается в рамках принципа «Закон и Порядок».