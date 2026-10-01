«Казахмыс» осваивает глубокие горизонты месторождения «Абыз»

Геологоразведочные изыскания на золото полиметаллическом месторождении «Абыз» в Карагандинской области перешли в активную фазу. К настоящему моменту буровые бригады прошли более 2 600 погонных метров, выполнив свыше половины из запланированных 5 100 метров, передает МойГород со ссылкой на пресс-службу корпорации "Казахмыс".

Текущая программа предполагает проходку шести скважин, глубина которых варьируется от 800 до 1 200 метров. Образцы керна направляются на комплексную геологическую экспертизу для уточнения строения глубоких пластов и локализации наиболее богатых рудных зон.

Разведка глубоких горизонтов остается для компании «Казахмыс» ключевым механизмом восполнения и расширения минерально сырьевой базы. Оценка подземных ресурсов действующих объектов помогает определить стратегические направления дальнейших геологических изысканий.

С приходом обновленной команды управленцев в 2026 году предприятие сделало особый акцент на геологоразведке, увеличив масштабы работ на ключевых территориях присутствия.

Финализировать проект глубокого бурения на «Абызе» намечено до конца 2026 года.