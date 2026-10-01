День пожилого человека: сколько пенсионеров живет в Казахстане и кто из них самый старший

На сегодняшний день в стране проживают 44 человека, чей возраст перешагнул вековой рубеж.

Сегодня, 1 октября, в Казахстане отмечается День пожилого человека - праздник, призванный выразить особую благодарность старшему поколению за их мудрость, жизненный опыт и многолетний труд на благо страны. О самых старших казахстанцах рассказали в Правительстве для граждан.

По данным госкорпорации, в стране насчитывается более 2,4 миллиона получателей пенсионных выплат. При этом демографический портрет пенсионеров выглядит следующим образом: большинство из них составляют женщины - 64%, а на долю мужчин приходится 36%.

Особое внимание в этот праздничный день привлекают казахстанцы-долгожители. На сегодняшний день в стране проживают 44 человека, чей возраст перешагнул вековой рубеж.

Самой пожилой жительницей страны является 106-летняя женщина, которая проживает в Шымкенте в окружении любящей и дружной семьи.

Самым старшим среди мужчин-пенсионеров признан 104-летний житель Алматы - ветеран Великой Отечественной войны, выдающийся ученый, доктор биологических наук, профессор и академик.