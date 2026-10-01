5,5 млрд тенге направят на масштабную модернизацию коммунальных сетей в районе ЗКО

В Бурлинском районе масштабно обновят коммунальные сети: в 2026–2027 годах здесь планируют заменить 111,7 километра водопроводов и канализации. Работы идут по нацпроекту "Модернизация энергетического и коммунального секторов", а их общая стоимость оценивается в 5,5 миллиарда тенге, сообщили в районном акимате.

На сегодняшний день конкурсы по всем четырем проектам уже завершены, с подрядчиками заключены договоры.

По двум объектам конкретика уже известна:

Реконструкция сетей от Промзоны до КНС-45 обойдется в 935,4 миллиона тенге. Работы выполнит ТОО "ЖайыкСити".

На обновление сетей от КНС-4-5 до очистных сооружений выделено 339,5 миллиона тенге, подрядчиком выступает ТОО "АйтемирҚұрылыс".

- По двум оставшимся проектам ситуация пока на паузе, конкурсные процедуры также завершены и договоры заключены, но из-за жалобы от потенциальных участников торгов результаты сейчас рассматриваются дополнительно, - дополнили в акимате.

В районном акимате отмечают, что обновление сетей поможет надежнее защитить систему водоотведения от аварий, а жители в итоге получат более стабильные и качественные коммунальные услуги.