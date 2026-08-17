Из однушки в двушку: во сколько обойдется покупка квартиры побольше в Уральске

Аналитики Krisha.kz подсчитали, во сколько обойдется расширение жилплощади в Уральске и других городах Казахстана.

Тесная однокомнатная квартира со временем перестает устраивать, особенно если семья растет, а вопрос переезда в двухкомнатное или трехкомнатное жилье становится принципиальным. Аналитики Krisha.kz посчитали, сколько именно приходится доплачивать казахстанцам при покупке квартиры на одну комнату больше и в какую сумму обходится такое обновление жилищных условий.

Ситуация на западе Казахстана: сколько стоит переезд в Уральске, Актобе, Атырау и Актау

В западных регионах страны разница в стоимости между однокомнатными и двухкомнатными квартирами заметно отличается, но остается вполне прогнозируемой.

Уральск: однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 14 млн тенге, а двухкомнатная - 19,5 млн тенге. Доплата за дополнительную комнату составляет 5,5 млн тенге, или 39% от стоимости исходного жилья.

однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 14 млн тенге, а двухкомнатная - 19,5 млн тенге. Доплата за дополнительную комнату составляет 5,5 млн тенге, или 39% от стоимости исходного жилья. Актобе: покупка "двушки" обойдется в 18,5 млн тенге при цене "однушки" 13,3 млн тенге. Разница составляет 5,2 млн тенге (39%).

покупка "двушки" обойдется в 18,5 млн тенге при цене "однушки" 13,3 млн тенге. Разница составляет 5,2 млн тенге (39%). Атырау: однокомнатное жилье стоит около 16 млн тенге, а двухкомнатное - 25 млн тенге. Прирост в цене ощутимый - 9 млн тенге, или 56,2%.

однокомнатное жилье стоит около 16 млн тенге, а двухкомнатное - 25 млн тенге. Прирост в цене ощутимый - 9 млн тенге, или 56,2%. Актау: здесь переезд из однушки (12 млн тенге) в двушку (17 млн тенге) потребует доплаты в 5 млн тенге, что составляет 42%.

Где переезд обходится дороже и дешевле всего

Масштабы доплаты сильно разнятся в зависимости от региона. Абсолютным лидером по сумме доплаты традиционно остается Алматы, где разница между однушкой и двушкой достигает 13,9 млн тенге, а в Астане этот показатель равен 11 млн тенге. Самая скромная денежная разница зафиксирована в Жезказгане, где добавить придется всего 3,8 млн тенге.

Если же оценивать ситуацию в процентах, то сильнее всего двухкомнатные квартиры дорожают относительно однокомнатных в Кызылорде (на 64,7% при доплате в 5,5 млн тенге) и Атырау (на 56,2%). При переходе из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную ситуация меняется: в Алматы и Астане доплата за трешку составляет в среднем 18 млн тенге, в то время как в Жезказгане трехкомнатная квартира обойдется дороже двушки на 8 млн тенге, что составляет сразу 61,5%.

Как сделать расширение выгодным

Эксперты советуют подходить к покупке жилья поэтапно и планировать сделку заранее. Если времени в запасе нет, придется искать крупную сумму на доплату или оформлять ипотеку. Однако грамотное планирование, заблаговременные накопления, выбор удачного сезона для продажи или рассмотрение альтернативных районов позволяют существенно сэкономить и даже купить более просторную квартиру без критической долговой нагрузки.