Они купались в необорудованном месте.

9 июня в Жангалинском районе, возле села Жанаказан, на реке Малый Узень произошла трагедия на воде. Информацию подтвердили в пресс-службе ДЧС по ЗКО.

В службу 112 поступило сообщение от полиции: трое подростков 2008–2009 годов рождения утонули во время купания в месте, не предназначенном для отдыха и не оборудованном для купания. На этом участке установлен запрещающий знак.

На место были направлены спасатели ДЧС ЗКО. До их прибытия тела подростков из воды достали местные жители.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.