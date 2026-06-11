В Великобритании 15 мужчин были приговорены к суммарным 188 годам лишения свободы по делу об изнасиловании школьницы. Об этом 10 июня сообщило издание Daily Star, передает Мой Город.

По данным следствия, девочке было 14 лет, когда в 2007 году начались преступления, которые продолжались до 2011 года. О пережитом стало известно лишь спустя годы — в ноябре 2015 года.

К этому моменту на имя девочки неоднократно подавались заявления о пропаже без вести, что в итоге помогло полиции выйти на след подозреваемых. Официальное расследование было начато в феврале 2016 года.

Самые строгие наказания получил Йоузаф Бхатти — 17 лет лишения свободы за восемь эпизодов изнасилования. Анвар Азиз, Омар Тадж и Файсал Рашид получили по 15 лет тюрьмы каждый. Остальные фигуранты дела были приговорены к срокам от 8 до 14 лет.

Всего по делу было вынесено 88 обвинительных приговоров. На сегодняшний день пострадавшей 33 года. Она заявила, что преступники лишили её детства, а последствия пережитого останутся с ней на всю жизнь.