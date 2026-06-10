Мужчина уже месяц не может попасть в Казахстан.

Житель Западно-Казахстанской области Дмитрий Харисов записал видеообращение к жителям Казахстана и Президенту страны. По словам мужчины, уже более трёх недель он находится в России и не может вернуться домой. Как утверждает Харисов, российские пограничники считают его гражданином России и поэтому не пропускают через границу.

Сам Дмитрий настаивает, что ещё более 20 лет назад отказался от российского гражданства, а с 2005 года является гражданином Казахстана. В ЗКО у мужчины остались супруга и ребёнок. Кроме того, на него оформлен кредит для развития бизнеса.

- Миграционная служба России предлагает восстановить паспорт гражданина Российской федерации, но менять гражданство я не намерен. Господин президент, вы являетесь гарантом Конституции, и я уверен, что вы мне поможете защитить мои конституционные права гражданина Республики Казахстан и я смогу вернуться домой, - сказано в обращении.

Около месяца назад Дмитрий Харисов поехал в Россию навестить родственников. С тех пор, по его словам, он не может вернуться на родину.

Между тем в министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что, по информации российских компетентных органов, Дмитрий Харисов также числится гражданином Российской Федерации. Как передает Ulysmedia.kz со ссылкой на МИД РК, Генеральное консульство Казахстана в Астрахани поддерживает постоянную связь с мужчиной и российскими ведомствами, оказывая ему необходимое консульско-правовое содействие. В ведомстве также отметили, что ситуация находится на контроле.

Напомним, в Казахстане двойное гражданство запрещено законом.

