Фото: пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае конфликт из-за громко включенной музыки перерос в стрельбу, в результате которой один человек погиб, еще несколько получили ранения, передает Мой Город.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Красноярска. Его подозревают в убийстве и покушении на убийство четырех человек.

Инцидент произошел в ночь на 11 июня в поселке Канифольный Иланско-Нижнеингашского округа.

По версии следствия, возле местного магазина группа людей громко слушала музыку, что вызвало недовольство местного жителя. Между ними возник конфликт.

Во время ссоры мужчина достал охотничье ружье и открыл огонь по компании. Люди попытались укрыться в автомобиле и уехать, однако стрелок продолжил стрельбу.

“В результате 38-летний мужчина получил ранение в грудь и скончался на месте ЧП. Остальные потерпевшие получили огнестрельные ранения различных частей тела и были госпитализированы”, – говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан. Ему вменяют убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство четырех лиц (ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.