Тело мальчика извлекли из канала.

Трагедия произошла вечером 18 мая в поселке Круглоозерное. Подросток купался в необорудованном для этого месте.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС по ЗКО, вызов на пульт спасателей поступил в 19:30. На место происшествия к каналу Кушум незамедлительно выехали экстренные службы города. В поисковых работах были задействованы силы оперативно-спасательного отряда, а также сотрудники управлений по ЧС, ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Спустя час поисков тело погибшего было найдено.

- В 20:32 спасатели извлекли из воды тело ученика девятого класса. Парень утонул во время купания в необорудованном для этого месте, - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что это уже вторая трагедия на водоемах области за последнюю неделю. Ранее стало известно о гибели девочки, которая также утонула в реке Чаган.

С наступлением жарких дней спасатели ЗКО в очередной раз убедительно просят жителей региона строго соблюдать правила безопасности на воде: не купаться в запрещенных и незнакомых местах, не заходить в воду в нетрезвом виде и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра взрослых.