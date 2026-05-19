В Министерстве транспорта озвучили список городов, куда уже запустили прямые рейсы, и анонсировали новые зарубежные направления.

Казахстанские и зарубежные авиаперевозчики продолжают активно развивать международную маршрутную сеть. О том, какие новые зарубежные направления станут доступны пассажирам в ближайшее время, рассказал министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании кабмина.

Глава ведомства подчеркнул, что работа по расширению географии полётов идёт в хорошем темпе и затронет сразу несколько крупных городов страны.

- В 2026 году продолжается открытие новых международных маршрутов. Уже открыты четыре новых рейса: Алматы - Шанхай, Астана - Ереван, Атырау - Ташкент и Актау - Ереван. Кроме того, в 2026 году планируется открытие или возобновление ещё 11 международных маршрутов, - сообщил министр.

Помимо расширения карты полётов, профильное министерство сейчас активно занимается и модернизацией внутренних процедур. Так, на этом же заседании кабмина стало известно, что в ближайшей перспективе в Казахстане планируют внедрить биометрический контроль на внутренних авиарейсах, что позволит пассажирам проходить досмотр в терминалах за считаные секунды.