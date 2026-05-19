В Актобе полицейские задержали 28-летнего мужчину по подозрению в вымогательстве денег у иностранных студентов, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал ZTB.
По информации правоохранителей, мужчина познакомился с группой студентов и некоторое время проводил с ними время, посещая вместе кафе и развлекательные заведения.
Конфликт произошёл после одной из встреч, когда компании не хватило денег для оплаты счёта. По версии следствия, подозреваемый начал угрожать одному из студентов и заставил его сдать мобильный телефон в ломбард.
Спустя несколько дней мужчина, как считают следователи, снова связался с иностранным студентом и потребовал уже 50 тысяч тенге.
Подозреваемого задержали во время очередной передачи денег. Сейчас по факту произошедшего проводится расследование.