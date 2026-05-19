В пресс-службе Конституционного суда ответили на вопрос, влияет ли смена места жительства граждан на государственные пенсионные выплаты.

Конституционный суд дал официальные разъяснения о том, сохраняют ли граждане Казахстана право на получение пенсии после переезда за рубеж и как место проживания влияет на социальные выплаты. В пресс-службе Конституционного суда подчеркнули, что наличие гражданства является ключевым фактором для назначения государственной базовой пенсии и выплат по возрасту.

Поводом для юридического разбора послужило обращение жительницы Восточно-Казахстанской области. По её мнению, действующие формулировки в законодательстве ущемляют права уехавших граждан, так как фактически делают постоянное нахождение внутри республики обязательным условием для получения выплат.

Оценив нормы Социального кодекса, суд напомнил, что по своей правовой природе пенсионные выплаты напрямую связаны с достижением определенного возраста и возникающей при этом социальной уязвимостью человека. Географическое место проживания гражданина при этом значения не имеет.

В ведомстве отдельно обратили внимание на то, что закон не обязывает граждан Казахстана непрерывно находиться на территории страны для возникновения права на базовую пенсию и выплаты по возрасту. Для их начисления человеку достаточно соответствовать всем остальным критериям - например, по возрасту и трудовому стажу.

При этом в Социальном кодексе действительно прописаны пункты о прекращении выплат в случае выезда получателя на постоянное место жительства за границу. Однако в суде пояснили, что эта норма имеет юридическую силу только в отношении тех категорий лиц, к которым требование о постоянном проживании изначально предъявляется при оформлении пенсии (например, к иностранцам).

Процедура проверки документов, разработанная министерством соцзащиты, также была признана соответствующей Конституции. Тем не менее уполномоченному органу рекомендовали обновить нормативные акты и внести уточняющие поправки, чтобы сделать формулировки более ясными.

Таким образом, Конституционный суд подтвердил: переезд в другую страну сам по себе не аннулирует право гражданина Казахстана на государственное пенсионное обеспечение, если соблюдены остальные законные условия.