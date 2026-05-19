В Талдыкоргане расследуют убийство 20-летнего студента Жангира Нурланулы, которое произошло после совместного просмотра футбольного матча, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал "ZTB".

По словам матери погибшего, вечером 7 мая её сын отправился к друзьям, где собралась компания примерно из десяти человек. Среди присутствующих находился и 17-летний школьник. Во время встречи между молодыми людьми возник конфликт.

После ссоры участники вышли на улицу, однако позже вновь встретились. Как утверждает мать Жангира, подросток позвал её сына обратно, после чего нанес ему шесть ножевых ранений. От полученных травм молодой человек скончался.

В настоящее время по делу проводится расследование. Следователи назначили необходимые экспертизы, изъяли вещественные доказательства и допрашивают всех участников произошедшего.

В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. По решению суда на период следствия он арестован.