В Казахстане строят первый вертипорт для аэротакси

В Алатау, который называют будущим инновационным центром Алматинской области, очевидцы заметили необычный летательный аппарат. Видео с ним быстро распространилось в соцсетях, а позже в городском акимате подтвердили: на кадрах действительно запечатлено новое аэротакси, проходящее первые испытания, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал “Jol Ortalygy”.

Во время тестового полёта электрический аппарат вертикального взлёта и посадки (eVTOL) поднялся примерно на 1 километр. Разработчики отмечают, что максимальная высота полёта транспорта может достигать 3 километров.

По размерам аэротакси сопоставимо с обычным автомобилем. Кабина рассчитана на четырёх человек — пилота и трёх пассажиров. При этом аппарат способен перевозить до 450 килограммов груза.

Проект развивается в рамках создания единой скоростной транспортной системы, которая должна связать Алатау, Алматы и популярные туристические направления Алматинской области.

Ожидается, что новые воздушные такси смогут развивать скорость до 300–350 км/ч. Благодаря этому дорога из Алматы до Алатау, Медеу или побережья Конаева займёт всего 10–15 минут, минуя пробки и светофоры.

Для запуска проекта в Алатау уже строят первый в Казахстане специализированный вертипорт — площадку для взлёта, посадки и зарядки электрических аэротакси.

В ближайшие дни власти обещают провести официальную презентацию разработки. Во время демонстрационного полёта специалисты подробнее расскажут о характеристиках аппарата, перспективах запуска пассажирских перевозок и развитии новой цифровой транспортной инфраструктуры.