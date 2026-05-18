Западный регион Казахстана ждёт контрастный вторник: пока в одних городах воздух прогреется выше +30°C, жителям других придётся доставать куртки и зонты из-за резкого похолодания и дождей.

Во вторник, 19 мая, в Уральске ожидается переменная облачность без осадков, сообщают синоптики. Ночью температура воздуха опустится до +20°C, а скорость ветра уменьшится до 3,5 м/с. Днём столбики термометров поднимутся до отметки +31°C.

В Атырау прогнозируют переменную облачность, в вечернее время возможен дождь. В ночные часы температура воздуха составит +19°C, ветер изменит направление на юго-восточное со скоростью 3,2 м/с. Днём максимальная температура воздуха достигнет +27°C.

В Актау ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха понизится до +13°C, южный ветер будет дуть со скоростью 4,7 м/с. В дневные часы температура воздуха не превысит отметку +17°C.

В Актобе прогнозируется облачность с прояснениями, осадков не предвидится. В ночное время температура упадёт до +17°C, а скорость ветра снизится до 5,6 м/с. Днём столбики термометров покажут до +28°C.