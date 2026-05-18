Чиновники проверили ход дорожных работ на самых критикуемых направлениях области.

Большой ремонт на трассе "Уральск - Атырау"

Общая протяженность трассы республиканского значения "Уральск - Атырау" составляет около 500 километров, из которых 303 километра проходят по территории Западно-Казахстанской области. Эта дорога регулярно подвергается критике со стороны водителей из-за высокой аварийности и разбитого покрытия.

В этом году в рамках модернизации транспортной сети региона здесь реализуются сразу три проекта среднего ремонта. Ход работ лично проверили заместитель акима ЗКО Мирас Мулькай и директор областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Асылбек Марданов. Они встретились с подрядчиками, которые зашли на объекты.

Участок со 189 по 249 км (60 км): Работы ведет ТОО "Айдана". Стоимость проекта составляет 8,459 млрд тенге. Здесь 20 километров дороги усилят методом холодного ресайклинга (повторное использование старого покрытия с добавлением цемента или битума). На протяжении всех 60 км уложат двухслойный асфальт толщиной 11 см (нижний слой - крупнозернистый, верхний - мелкозернистый). Также подрядчик укрепит обочины и установит 4 новых остановочных павильона.

Участки 372-432 км и 432-492 км: Два проекта общей протяженностью 120 км достались ТОО "ДСК Приоритет". На первом отрезке (372-432 км, стоимость - 7,716 млрд тенге) сейчас идёт фрезерование старого полотна и ресайклинг на протяжении 23 км. В целом в рамках двух контрактов компания переработает методом ресайклинга 29 км, уложит 120 км нового двухслойного асфальтобетона, обновит знаки, ограждения и установит 18 современных автопавильонов.

Ремонт дорог до границы с Россией

Помимо атырауского направления, ремонт затронул трассы, ведущие к пунктам пропуска на границе с РФ.

Трасса "Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница РФ" (0-17 км): Этот отрезок ремонтирует ТОО "ТОБИ". Стоимость проекта составляет 2,722 млрд тенге. Подрядчик проведёт ресайклинг почти на всём участке (16,5-17 км), уложит крупнозернистый слой и верхний слой из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) общей толщиной 11 см. Для борьбы с перегрузом на участке установят автоматическую станцию измерения (САП), которая будет взвешивать грузовики в движении. Также заменят знаки, ограждения и обновят автопавильон.

Трасса "Актобе - Уральск - граница РФ" (участок 369-408 км возле КПП "Сырым"): Проект стоимостью 6,779 млрд тенге также доверен компании ТОО "ТОБИ". На этом загруженном отрезке переработают 26 км старого покрытия, уложат 39 км прочного ЩМА и укрепят обочины. Помимо этого, строители заменят деформационные швы на двух мостах через реки Шидерты и Олеңті, обновят ограждения и установят 4 автопавильона.

Итого: Благодаря реализации этих пяти масштабных проектов в ЗКО средним ремонтом охватят 236 километров ключевых магистралей. Заместитель акима области Мирас Мулькай строго предупредил подрядчиков о необходимости соблюдать технологию и завершить все работы качественно и строго в установленные сроки.