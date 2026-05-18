Родители будущих первоклассников из Западно-Казахстанской области начнут подавать документы одними из первых в стране.

Министерство просвещения совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития приняли совместный приказ о запуске пилотного проекта по автоматизации приёма детей в школы. Согласно документу, Западно-Казахстанская область вошла в первый поток регионов. Сбор заявлений для жителей ЗКО стартует уже 27 мая и продлится до 31 августа 2026 года.

Официальный график приема документов по всем регионам Казахстана:

С 27 мая по 31 августа: Западно-Казахстанская, Кызылординская, Жетысуская, Абайская области и город Астана;

С 10 июня по 31 августа: Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская области и город Алматы;

С 18 июня по 31 августа: Алматинская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская области и город Шымкент;

С 29 июня по 31 августа: Туркестанская, Мангистауская, Карагандинская, Северо-Казахстанская и Улытауская области.

Главные новшества цифрового формата

Если ребенок ходил в "нулевой" класс при школе и планирует остаться в ней же, его зачислят в первый класс автоматически по заявлению родителей. Для перевода в другое учебное заведение документы придется подавать на общих основаниях.

Чтобы избежать сбоев при наплыве пользователей, портал оснастили "комнатой ожидания". При перегрузке системы заявителей временно направят в виртуальную очередь, где они смогут отслеживать свою позицию до автоматического перенаправления на главную страницу.