Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы. По его словам, фитосанитарная обстановка в стране стабилизируется.
Цифры и прогнозы
После резкого всплеска численности саранчи в 2022–2024 годах, площади химобработки начали снижаться.
2024 год (пик): 3,1 млн га.
2025 год: 2,7 млн га.
2026 год (прогноз): 2,2 млн га.
Больше всего «выдохнут» аграрии Костанайской области — там площадь обработок сократится сразу на 452 тысячи гектаров. В Акмолинской области показатель снизится на 153 тысячи, а в Актюбинской — на 89 тысяч гектаров.
Техника против вредителей: дроны и спецмашины
В этом году на поля вывели «тяжелую артиллерию». Парк опрыскивателей увеличили на 21% — сейчас задействовано 532 единицы спецтехники. Главным новшеством стала модернизация фитосанитарной службы:
— Закуплено 103 дрона для мониторинга и точечной обработки. Всего в обследованиях участвуют почти 3,4 тысячи специалистов и 57 обследовательских беспилотников, — пояснил вице-министр.
Кроме того, изменили тактику работы вентиляторных опрыскивателей. Нормы выработки снизили со 100 до 70 гектаров, что позволило обрабатывать поля быстрее и качественнее.
Юг уже в «бою»
Пока на севере только готовятся, южные регионы уже вовсю травят вредителей. На 13 мая 2026 года в Казахстане обработано 378 тысяч гектаров. Лидеры по темпам:
Туркестанская область — 287 тыс. га;
Жамбылская область — 87 тыс. га;
Область Жетысу — 3,1 тыс. га;
Алматинская область — 0,6 тыс. га.
Для уничтожения насекомых используют мощные пестициды: тиаметрин, диурон и другие препараты.
Граница на замке
Чтобы саранча не мигрировала из соседних стран, Минсельхоз проводит совместные рейды. Специалисты уже проверили приграничные зоны с Узбекистаном и Кыргызстаном — очагов вредителей там пока не нашли. В конце мая — начале июня аналогичные проверки пройдут на границах с Россией и Китаем.
Во всех регионах созданы специальные штабы под руководством заместителей акимов. Ситуация находится на постоянном контроле МСХ.