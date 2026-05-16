Пик активности вредителей в Казахстане пройден. Если в 2024 году обработали рекордные 3,1 млн гектаров, то в этом году фронт работ сократился до 2,2 млн. На борьбу с «прожорливым» врагом бросили дроны, сотни спецмашин и создали оперативные штабы.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы. По его словам, фитосанитарная обстановка в стране стабилизируется.

Цифры и прогнозы

После резкого всплеска численности саранчи в 2022–2024 годах, площади химобработки начали снижаться.

2024 год (пик): 3,1 млн га.

2025 год: 2,7 млн га.

2026 год (прогноз): 2,2 млн га.

Больше всего «выдохнут» аграрии Костанайской области — там площадь обработок сократится сразу на 452 тысячи гектаров. В Акмолинской области показатель снизится на 153 тысячи, а в Актюбинской — на 89 тысяч гектаров.

Техника против вредителей: дроны и спецмашины

В этом году на поля вывели «тяжелую артиллерию». Парк опрыскивателей увеличили на 21% — сейчас задействовано 532 единицы спецтехники. Главным новшеством стала модернизация фитосанитарной службы:

— Закуплено 103 дрона для мониторинга и точечной обработки. Всего в обследованиях участвуют почти 3,4 тысячи специалистов и 57 обследовательских беспилотников, — пояснил вице-министр.

Кроме того, изменили тактику работы вентиляторных опрыскивателей. Нормы выработки снизили со 100 до 70 гектаров, что позволило обрабатывать поля быстрее и качественнее.

Юг уже в «бою»

Пока на севере только готовятся, южные регионы уже вовсю травят вредителей. На 13 мая 2026 года в Казахстане обработано 378 тысяч гектаров. Лидеры по темпам:

Туркестанская область — 287 тыс. га;

Жамбылская область — 87 тыс. га;

Область Жетысу — 3,1 тыс. га;

Алматинская область — 0,6 тыс. га.

Для уничтожения насекомых используют мощные пестициды: тиаметрин, диурон и другие препараты.

Граница на замке

Чтобы саранча не мигрировала из соседних стран, Минсельхоз проводит совместные рейды. Специалисты уже проверили приграничные зоны с Узбекистаном и Кыргызстаном — очагов вредителей там пока не нашли. В конце мая — начале июня аналогичные проверки пройдут на границах с Россией и Китаем.

Во всех регионах созданы специальные штабы под руководством заместителей акимов. Ситуация находится на постоянном контроле МСХ.