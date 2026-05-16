На уборку одной из самых загрязненных территорий города вышли более 500 человек.

С раннего утра вдоль трассы кипела работа. В субботнике приняли участие работники спортивной школы, политехнического колледжа, строительно-технического колледжа, колледжа сервиса, дворового клуба «Шаңырақ», Саздинского дома культуры, школ № 66 и 83, Саздинской средней школы. К экологической акции также присоединились ветераны, совет бабушек, активные члены общественного движения «Мирас», коллективы ТОО «Экотон», «Стройдеталь», «Easy», «Көктас», а также жители близлежащих жилых массивов.

По словам местных аксакалов, территория вдоль Богословской трассы на месте бывшего песчаного карьера на протяжении многих лет превращалась в стихийную свалку. Здесь скапливались бытовой и строительный мусор, который свозили жители близлежащих массивов Бауырластар - 1, 2, 3, 4, 5, Сазды.

76-летний житель жилого массива Бауырластар-1 Асан Курбанов отметил, что участвует в субботниках уже много лет.

-Мы живем здесь с 2006 года и каждый год выходим на уборку. Раньше здесь был песчаный карьер, а со временем люди начали свозить сюда мусор. Сегодня на субботник вышли работники организаций, ветераны, пенсионеры, молодежь и жители. Хочу обратиться ко всем: не выбрасывайте мусор где попало, объясняйте детям, что так делать нельзя. Для этого есть специальный полигон. Спасибо всем, кто сегодня пришел и помог убрать здесь весь этот мусор, - сказал аксакал.

Во время субботника участники не скрывали своей обеспокоенности состоянием территории.

-Разве можно так загрязнять природу? Это ведь наша общая земля. Здесь будут жить наши дети, внуки. Почему люди так относятся к месту, где сами живут? - говорили ветераны, собирая мусор вдоль трассы.

Для вывоза собранного мусора предприятия предоставили специальную технику: 6 самосвалов и 3 погрузчика. За несколько часов участникам удалось собрать и вывезти большое количество мусора.

Во время субботника на место также выехали аким области Асхат Шахаров и аким города Азамат Бекет, которые ознакомились с ходом работ.

-Чистота начинается с каждого человека. Сегодня приводят в порядок территорию вдоль Богословской трассы. К сожалению, здесь накопилось очень много мусора, и это результат безответственного отношения к окружающей среде. Хочу поблагодарить всех жителей, ветеранов, молодежь, работников предприятий и организаций, которые не остались в стороне. Такие акции показывают нашу сплоченность и заботу о родном крае. Но важно не только убирать, а не допускать повторного загрязнения, - отметил Асхат Шахаров.

Напомним, двухмесячник по санитарной очистке продлится до конца мая.