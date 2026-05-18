Ученик 11 класса из Тараза разработал на базе машинного обучения алгоритм, способный с высокой точностью распознавать онкологические заболевания на ранних стадиях.

Казахстанский одиннадцатиклассник Арнур Артыкбай завоевал престижные награды на Всемирной научно-инженерной выставке Regeneron ISEF 2026 в американском Финиксе. Как сообщили в Министерстве просвещения РК, в финале этого авторитетного смотра приняли участие около 1700 юных исследователей из 60 стран. Всего в этом году национальную сборную Казахстана, который участвует в конкурсе с 1999 года, представили семь школьников с пятью научными стартапами.

Ученик Назарбаев Интеллектуальной школы из Тараза презентовал международному жюри систему автоматического выявления злокачественных опухолей. Созданный им алгоритм на базе искусственного интеллекта позволяет диагностировать онкологические заболевания на самых ранних стадиях, сводя к минимуму риски врачебных ошибок.

Медицинская разработка привлекла внимание крупнейших спонсоров выставки. Школьник получил специальную денежную премию от фонда MAWHIBA Foundation, а также главный приз - полный образовательный грант на обучение в престижном Университете нефти и полезных ископаемых имени короля Фахда (KFUPM) в Саудовской Аравии.