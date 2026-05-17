Восстановление фермерского хозяйства Аксаловых стало возможным благодаря системной реализации концепции «Слышащего государства», инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым.
Глава государства неоднократно подчёркивал, что в критические моменты, подобные масштабным паводкам, ни один гражданин и ни один предприниматель не должен оставаться один на один со своей бедой.
Оперативное реагирование местных исполнительных органов и прозрачное распределение помощи на деле доказали эффективность Нового Казахстана, где главным приоритетом является благополучие человека и поддержка отечественного бизнеса.
По поручению Президента правительство и региональные власти выстроили чёткий механизм компенсации ущерба, минимизируя бюрократические проволочки. В рамках этой масштабной работы государственные институты проявили максимальную открытость и готовность к диалогу с пострадавшими аграриями. Тот факт, что спустя два года после стихии фермеры ЗКО получают адресную и ощутимую поддержку, подтверждает: принципы справедливости и социальной ответственности власти остаются ключевым вектором государственной политики.
В одном из своих выступлений, Президент Касым-Жомарт Токаев чётко обозначил позицию власти:
«Мы обязательно поможем всем пострадавшим предпринимателям и аграриям. Никто не останется без поддержки, бизнес должен продолжить свою работу. Наша задача — не просто восстановить разрушенное, а дать мощный импульс развитию отечественного производства в рамках концепции "Слышащего государства"».
В апреле 2024 года Западно-Казахстанская область столкнулась с масштабным паводком, который стал одним из крупнейших за последние 80 лет. Уровень воды в реке Урал тогда стремительно рос в первой половине апреля. В районах и городе укрепляли берега рек, возводили дамбы, чтобы предотвратить затопление жилых районов. Но все-таки большая вода нанесла ущерб некоторым предпринимателям.
Для 50-летнего предпринимателя Жанболата Аксалова сельское хозяйство - это не просто бизнес-проект или способ заработка. Это дело всей его жизни, в которое вложена душа и многолетний труд. Свой путь он начинал с небольшого подворья, постепенно расширяя поголовье, и лишь три года назад официально вышел на уровень серьёзного предпринимательства.
Хозяйство, где ценят традиции
Его ферма, расположенная в пригороде, в поселке Жайык-2, до паводков представляла собой процветающее многопрофильное хозяйство. Здесь содержали не только привычный крупный и мелкий рогатый скот или лошадей. Жанболат развивал экзотические для региона направления: разводил верблюдов, страусов, перепёлок и кроликов.
- Это настоящий семейный бизнес. Мы живем этим делом, и наши наёмные рабочие тоже трудятся у нас целыми семьями. У нас три точки в разных локациях. Мы производим целебный саумал, шубат, страусиные яйца - продукты, которые жизненно необходимы для здоровья жителей нашего региона. Всё, что вы здесь видите, было построено нашими собственными руками. Почти тысяча квадратных метров построек, - делится Жанболат.
Удар стихии и борьба за выживание
Апрель 2024 года стал для семьи Аксаловых временем тяжелых испытаний. Когда пришла "большая вода", главной задачей стало спасение живности. Благодаря экстренным мерам и слаженной работе, весь скот удалось вовремя эвакуировать на другие участки. Ни одно животное не погибло, однако инфраструктура фермы приняла удар на себя.
- Вода буквально смыла хозяйственные строения, возводившиеся годами. Весь последующий год ушёл на тяжелую работу по очистке территории и просушке уцелевших помещений. Это огромный стресс для семьи и работников, - отмечает мужчина.
Путь в возрождению
Спустя два года после масштабного бедствия хозяйство получило государственную поддержку. Сумма компенсации составила 18 миллионов тенге. Эти средства стали важным подспорьем в процессе затянувшегося восстановления.
Несмотря на колоссальные убытки, Жанболат сохраняет оптимизм и стойкость духа.
- Мы не жалуемся. Мы видели, как у людей полностью уходили под воду дома, им пришлось гораздо сложнее. Многие люди получили дома. Стихийное бедствие - и никто от этого не застрахован. Мы благодарны, что государство не оставило нас без внимания в трудную минуту, - говорит предприниматель.
Сегодня ферма в посёлке Жайык-2 постепенно возвращается к жизни. Восстановительные работы продолжаются, а семья Аксаловых, как и прежде, нацелена на созидание и обеспечение родного края натуральными и полезными продуктами.
Это история о том, как концепция "Слышащего государства" работает на практике. Благодаря прямым поручениям президента по ликвидации последствий паводков и поддержке бизнеса, хозяйство Жанболата Аксалова получило компенсации и сегодня буквально возрождается из пепла.