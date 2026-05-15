Пока Астана удерживает лидерство по числу свадеб, в Западно-Казахстанской области фиксируют одни из самых низких показателей брачности в стране.

За последние десять лет ежегодное число свадеб в Казахстане сократилось почти на 22%. Согласно свежим данным Бюро нацстатистики, если в 2015 году по всей стране зарегистрировали почти 149 тысяч браков, то к 2025 году это число упало до 116 тысяч.

Снизился и коэффициент брачности - относительный показатель, который учитывает количество свадеб на тысячу жителей. За десятилетие он опустился с 8,48 до 5,69. Для сравнения: пик свадебного бума в стране пришелся на 2012–2013 годы, когда этот коэффициент был почти в два раза выше текущего.

Демографическое эхо и новая осознанность

Эксперты связывают такой спад с "демографической ямой" конца 90-х. Сейчас в брачный возраст вошло поколение, родившееся в период низкой рождаемости, сменив собой многочисленное поколение 80-х.

Однако дело не только в количестве молодёжи. Казахстанцы стали подходить к созданию семьи более прагматично и взвешенно. Средний возраст вступления в первый брак вырос до 27,9 лет у мужчин и до 25,3 лет у женщин.

Астана против регионов

Столица остается главным "центром притяжения" для молодых пар. В Астане зафиксирован самый высокий коэффициент брачности в стране - 6,75. Это объясняется постоянным притоком активной молодежи и концентрацией людей трудоспособного возраста.

В регионах ситуация иная. Самые низкие показатели активности в загсах демонстрируют Кызылординская и Западно-Казахстанская области. Здесь на тысячу человек приходится всего около пяти новых союзов в год.

Несмотря на общее снижение цифр, текущие показатели отражают глобальный тренд: семья в Казахстане "взрослеет", а приоритетом для молодёжи всё чаще становятся карьера и финансовая независимость перед походом под венец.