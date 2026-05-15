Служба внутреннего аудита АО «Qarmet» совместно с МВД РК пресекла мошенническую схему, связанную с поставками железосодержащего сырья на предприятие. Предварительный ущерб от противоправных действий составил порядка 190 млн тенге.



6 января 2025 года между металлургическим комбинатом и подрядной организацией был заключён договор на экскавацию, перевозку, переработку, сортировку и погрузку железосодержащего сырья.



Как было установлено в ходе проверки, представители поставщика сырья в сговоре с отдельными сотрудниками комбината в дальнейшем искусственно завышали показатели содержания железа в поставляемом продукте. Благодаря этому продукция подрядчика регулярно показывала содержание железа выше 50% и признавалась соответствующей требованиям предприятия. При этом сырьё других поставщиков, согласно лабораторным анализам, не проходило по установленным показателям.



Выяснилось, что схема могла быть связана с ручным вмешательством в результаты лабораторных исследований. В итоге один подрядчик получал преимущество при поставках сырья и фактически становился монопольным поставщиком комбината.



При этом Qarmet оплачивал сырьё как продукцию высокого качества, хотя фактически его характеристики не соответствовали заявленным и не обеспечивали необходимый производственный результат.

В ходе оперативных мероприятий задержаны 13 жителей Темиртау. Во время обысков изъяты крупные суммы денежных средств и другие вещественные доказательства. По факту проводится досудебное расследование.



В компании отмечают, что выявление схемы стало результатом совместной работы Qarmet и правоохранительных органов по защите производственного периметра, пресечению хищений и обеспечению стабильной работы предприятия.



«Мы придерживаемся принципа нулевой терпимости к коррупционным проявлениям, мошенничеству и любым попыткам недобросовестного обогащения за счёт предприятия. Мы говорили об этом не раз. Немного больше времени занимает выявление фактов в том случае, когда в них, к сожалению, принимают участие наши коллеги. Однако, с приходом Qarmet ни у кого больше не будет здесь особого положения – каждое преступление будет наказано рано или поздно», — отметил директор по экономической безопасности АО «Qarmet» Шокан Зекенов.



В компании также подчеркнули, что это не первый случай пресечения криминальных схем вокруг предприятия. Ранее МВД сообщало о ликвидации нескольких организованных преступных групп, занимавшихся хищениями на объектах Qarmet и другими тяжкими преступлениями.



В первый год работы компании была пресечена деятельность ОПГ из 40 человек, занимавшейся хищением металлопродукции предприятия.



В августе 2024 года задержаны лидер и 27 участников ещё одной ОПГ, влиявшей на криминогенную обстановку в регионе и деятельность компании.



В сентябре был осужден представитель одной из шахт, который на регулярной основе получал незаконное денежное вознаграждение с кандидатов на трудоустройство.



В декабре того же года была ликвидирована группа, занимавшаяся вымогательством у шахтеров Qarmet в Абайском районе Карагандинской области.



В 2024 году МВД, КНБ и Служба государственной охраны при координации Генеральной прокуратуры также пресекли схему хищения денежных средств металлургического комбината в особо крупном размере. Ущерб по данному эпизоду оценивался более чем в 1,5 млрд тенге.



В 2025 году СЭБ компании совместно с УБОП ДП Карагандинской области пресекли деятельность группы лиц из 5 человек, которые на регулярной основе под угрозой применения физического насилия вымогали денежные средства у шахтеров.



Qarmet продолжит усиливать внутренний контроль, взаимодействие с правоохранительными органами и меры по недопущению хищений, коррупционных проявлений и недобросовестных действий на производственной территории.



