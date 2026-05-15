Мажилисмен Бакытжан Базарбек в кулуарах правительства откровенно рассказал о своих доходах и расходах. По словам депутата, текущего оклада народным избранникам недостаточно, особенно тем, у кого многодетные семьи.

Журналисты спросили депутата, планируется ли в Казахстане отмена моратория на повышение зарплат госслужащим и депутатам. Базарбек отметил, что решение принимает не он, но в текущих реалиях такой шаг вряд ли возможен.

- В текущей экономической ситуации я думаю, что это не совсем разумное решение. Думаю... в ближайшие пять лет этот вопрос не будет подниматься, - поделился мнением мажилисмен.

Говоря о том, удается ли депутатам укладываться в рамки своего бюджета, Бакытжан Базарбек признался, что суммы в 700–800 тысяч тенге быстро тают из-за высоких цен и расходов на секции для детей.

- Текущая зарплата, её не может хватать. Почему? Потому что вы, по сути дела, сами посмотрите, 500, 700, 800 тысяч кому хватает... если у него в семье 5–6 детей. Собственно говоря, чтобы ребенка отвезти куда-нибудь - детский сад или на какие-то секции. А дети, собственно говоря, там уходит просто 300 тысяч. Вот так вот, - пояснил Базарбек.

Депутат добавил, что цены на продовольствие постоянно растут, поэтому даже доход в миллион тенге он не считает достаточным.