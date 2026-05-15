Казахстан первым в Центральной Азии переходит к масштабному управлению погодой.

Уже 17 мая 2026 года в стране официально запустят проект по искусственному вызову осадков. Об этом стало известно по итогам встречи президента Касым-Жомарта Токаева с руководством Всемирной метеорологической организации ООН, сообщает пресс-служба Акорды.

Пилотной площадкой для "создания" дождей станет Туркестанская область. Проект реализуют совместно с экспертами из Национального центра метеорологии ОАЭ - мировыми лидерами в области технологий засева облаков.

Зачем это нужно?

Главная цель проекта - спасение аграрных территорий и решение проблемы водного дефицита на юге страны. Технология позволит:

принудительно вызывать осадки в нужных районах;

повысить уровень наполнения критически важных водохранилищ;

обеспечить стабильный полив сельхозугодий в засушливые периоды.

Казахстан стал первой страной в регионе, которая перешла от теории к практическому применению подобных технологий. Ожидается, что успешный опыт Туркестанской области в будущем могут масштабировать и на другие засушливые регионы республики.