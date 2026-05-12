Несмотря на общую норму осадков в зерносеющих регионах, на западе и юге Казахстана возможен дефицит влаги.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 12 мая 2026 года рассказал, какой будет погода летом в Казахстане, сообщает Zakon.kz. По словам главы ведомства, ситуация с влагой в почве в период весенне-полевых работ в целом остается благоприятной, однако в отдельных районах не исключен локальный дефицит.

Министр подчеркнул, что под угрозой могут оказаться кормовые угодья в западных и южных регионах страны.

– На пастбищах Шалкарского района Актюбинской области и Кордайского района Жамбылской области возможно формирование засухи, – заявил Ерлан Нысанбаев.

Что касается первого месяца лета, то на большей части зернового пояса страны количество осадков ожидается в пределах климатической нормы. Тем не менее, часть регионов столкнется с засушливой погодой.

- Дефицит осадков возможен лишь в центре и на юго-западе страны. Это области Улытау, Актюбинская, южная половина Костанайской, север Туркестанской и юго-восток Западно-Казахстанского региона, - резюмировал глава Минэкологии.

Несмотря на эти прогнозы, ведомство отмечает, что накопленные весной запасы влаги в метровом слое почвы в ЗКО и Актюбинской области на данный момент оцениваются как удовлетворительные.