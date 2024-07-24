В регионе давно назревает проблема в сельском хозяйстве. На сайте E-Petition появилась петиция от крестьян из четырех южных районов ЗКО - это Жангалинский, Бокейординский, Жанибекский и Казталовский районы. В петиции говорится, что за последние четыре года фермеры испытывают трудности в введении сельского хозяйства. Первая причина тому - засуха. Люди утверждают, что в последние годы в районах всё меньше и меньше выпадают осадки. Зимы выдаются малоснежными, весной нет дождей, а лето выматывает зноем.

– Из-за бомб российского полигона в Бокейординских степях часто происходят пожары. Пастбища горят, и в итоге мы остаемся без запасов на зиму. Зимой идут дожди и скот становится изможденным. Вторая наша проблема - это износ пастбищ. Виной тому - засуха и деградация. В поиске травы скот ежедневно уходит на 15-20 километров, что соответственно влияет на их вес. Если раньше с 500 гектаров земли мы собирали 600-650 рулонов сена, то сейчас эта цифра не превышает 100-150 (рулонов). Про нас, фермеров, говорят, что нам мало выделяемых субсидий и якобы нам вечно их не хватает. Но если сравнивать с Россией и Белорусией, размер господдержки у нас мизерный. Поэтому импортное мясо дешевле и заполонили рынки Атырау и Актау, - говорит автор петиции, фермер Саян Баетов.

Третьей проблемой фермеров Баетов назвал низкую рыночную стоимость мяса. Из-за снижения курса рубля, местные рынки завалены мясом из соседней страны. На рынках Атырау и Актау продукция четырех районов ЗКО не может конкурировать с импортным мясом. Кроме того, из-за ограничения на экспорт скота за пределы страны, фермеры не могут реализовать свой скот.

– Четвертая наша проблема - это сайгаки, официальное количество которых превысило 2,4 миллиона голов. Годовой прирост составил 40%. Земли этих четырех районов - это исконно их ареал обитания. Мы не против сайгаков, но в нашей ситуации стада парнокопытных вытаптывают и так скудные пастбища. Мы считаем, что количество сайги намного больше официальной цифры. Ведь учет не проводился на территории полигона (Россия арендует один миллион гектар земли). Они бесконтрольно ходят по пастбищам. Волков нет, которые регулировали бы их количество естественным образом. Даже если и есть хищники, то им проще напасть на корову и лошадь, чем гоняться за сайгаками - утверждает автор петиции.

К слову, фермер говорит, что арендуемые Россией земли являются самыми плодородными. Сельчанам косить траву там можно, однако нужно предварительно согласовать пребывание животных с российскими военными.

– Мы просим военных не проводить испытания, пока не завершим покос. С этим проблем нет, и так длится почти 30 лет. Испытания проводятся 1-2 раза в неделю. После них нередко бывают пожары. Но большинство сельчан предпочитают косить траву недалеко от сел, а полигон находится в 100-150 километрах. Что касается радиации, то пока ничего подобного не замечали, двухголовые телята не рождаются, - шутит фермер.

Врезка: военный полигон "Капустин Яр" занимает 49% площади Бокейординского района. Земли под полигон арендует министерство обороны России и там испытывает свое оружие. Цена аренды 2,33 доллара США за один гектар земли. Жители Бокейординского района который год просят закрыть "Капустин Яр" и говорят о его пагубном влиянии на здоровье людей. Но в министерстве здравоохранения РК ответили, что в 2014-2015 годах на вблизи полигона проводилось комплексное исследование. Согласно заключению специалистов: полигон не влияет на здоровье населения и окружающую среду.

На полигоне часто проводят испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, а жители близлежащих сёл и городов часто наблюдают после этого отблески в небе, обломки ракет и фрагменты летательных аппаратов.

Пятая проблема крестьян - это ущерб от падежа скота. Из-за вышеперечисленных четырех проблем каждую зиму все фермеры теряют по 50-70 голов домашних животных, а это обходится им в 24,5 миллиона тенге. Поэтому ежегодно растет количество фермеров, которые стали банкротами.

В качестве решения проблемы крестьяне требуют объявить в этих четырех районах режим ЧС, что позволит получать субсидии от государства при сдаче скота на убой.

– К примеру, если государства субсидирует нам 20%, то мы сможем оплатить наши кредиты и подготовиться к зиме. Мы также нуждаемся в помощи при заготовке корма на зиму. Ведь нам проще возить корм, а не сено, да и корм питательнее, - уверены фермеры.

Что касается сайгаков, то главы крестьянских хозяйств требуют разрешить охоту на них. Если продавать лицензию на отстрел сайгаков, то, по мнению фермеров, государственная казна могла бы пополниться на 20 миллиардов тенге. Они считают, что можно отдельную лицензию продавать на добычу рогов, охотникам-иностранцам выдавать отдельную лицензию. Тогда годовой доход мог бы составить 40 миллиардов тенге. Этим же методом можно было бы развить туризм в регионе. По словам Баетова, иностранные туристы готовы платить до трех миллионов тенге, лишь бы приехать за трофейной охотой. Ведь раньше европейские охотники ездили охотиться в Россию, но из-за войны с Украиной они перестали ездить туда.

– Таким образом можно было бы регулировать количество парнокопытных. На профессиональном языке это называется изъятием. А в случае резкого сокращения поголовья сайги, можно сократить либо вовсе приостановить выдачу лицензий. Тогда их количество начнет расти. Сейчас даже сайгакам не хватает корма и воды. В этом году они мигрируют и ищут хорошие пастбища, ищут влагу. Вот я примерно посчитал, каждая сайга в среднем ест по четыре килограмма травы. Их количество - 2,5 миллиона особей. В сутки им нужно 10 миллионов кило. Если делить на рулоны, то это 40 тысяч рулонов. В месяц они едят 1,2 миллиона рулонов. За девять месяцев сайга съедает 11 миллионов рулонов. Этим можно накормить 402 тысячи голов домашнего скота. Вот и считайте сами. Да, сайга нужна для поддержания экобаланса, но не в таком количестве, - утверждает Саян Баетов.

Автор петиции уверен, что только так возможно поддержать крестьян и при этом сохранить популяцию сайгаков. Петиция фермеров была опубликована 10 июля. Срок действия - до 4 августа. Если за это время петиция наберет 50 тысяч голосов, то власти обязаны будут её рассмотреть.

Более того фермеры подали заявку на проведение мирного митинга в Бокейординском районе. Но им отказали. Причина - в этот день с 9.00 до 12.00 местная молодежь проводит акцию против наркотиков.

Между тем в управлении сельского хозяйства ЗКО рассказали, что в этом году на зиму планируется заготовить два миллиона 23 тысяч тонн сена, 233 тысяч тонн зерна, 11 тысяч тонн силоса и девять тонн сенажа.

• В Бокейординском районе необходимо заготовить 188,1 тысяч тонн, заготовлено 30,1 тысяч тонн (16%);

• В Жанибекском районе необходимо заготовить 153,6 тысяч тонн, заготовлено 35,0 тысяч тонн (22,8%);

• В Жангалинском районе необходимо заготовить 193,9 тысяч тонн, заготовлено 54,2 тысяч тонн (28%);

• В Казталовском районе необходимо заготовить 325,7 тысяч тонн, заготовлено 65,2 тысяч тонн (20%);

В случае нехватки корма власти всё же рассматривают введение режима ЧС в Бокейординском и Жанибекском районах. Кроме того, рассматривается вопрос выделение средств из местного бюджета. В данный момент проводятся переговоры по обеспечению техники для перевозки кормов.

– ЗКО располагает восьмью миллионами гектарами земель сельхозназначения - пастбища, сенокосы, пашни. 1 млн 200 тысяч голов условного поголовья скота. Согласно научнообоснованных норм выпаса на это поголовье требуется 12 миллионов гектаров пастбищ. То есть идет большая нагрузка, превышающая нормы выпаса. В истощение пастбищ, сенокосов вносят свою лепту и сайгаки, продолжительные засухи. Нерациональное использование пастбищ и несоблюдение правил выпаса сельхозформированиями так же приводят к истощению, деградации пастбищ, сенокосов. Решением данной проблемы являются применение научнообоснованных пастбищеоборотов, коренное улучшение пастбищ и сенокосов и применение интенсивных технологий при выращивании скота (стойловое содержание - прим. автора), - отметили в управлении.

Между тем сейчас стоимость рулона сена в области варьируется от трех до 12 тысяч тенге.

К слову, чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, возникающая в результате бедствия или катастроф, повлекшие за собой гибель людей, ущерб их здоровью, окружающей среде, объектам хозяйства.

– Предупреждение чрезвычайной ситуации – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможные уменьшения размеров ущерба и материальных потерь. ЧС может быть объявлен согласно Законодательству РК в области ЧС природного и техногенного характера. Если ситуация в вышеуказанных районах будет соответствовать требованиям Законодательства о ЧС, то объявления режима ЧС в этих районах возможно. При объявлении ЧС или наступления аномальных погодных условий, оказавших негативное влияние на заготовку кормов, подтверждённых гидрометеорологической службой, в рамках действующих правил предусмотрено субсидирование удешевления стоимости затрат на корма поголовью сельхоз животных при наличии средств в местном бюджете, - заключили в управлении сельского хозяйства ЗКО.

Стоит отметить, что сейчас фермеры региона по разным направлениям агропромышленного комплекса получают разные субсидии. На эти цели предусмотрено 37 миллиардов тенге, в том числе на сферу животноводства 7,4 миллиарда тенге. Помимо этого, 12,2 миллиарда тенге предусмотрены в рамках инвестиционных субсидий, 15,4 миллиарда тенге на субсидирование ставок вознаграждения и на сферу растениеводства предусмотрена три миллиарда тенге.