По данным РГП "Казгидромет", 24 июля ночью на юге, западе, в центре, днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на юге, западе, севере, области порывы до 15-20 м/с. В области сохраняется высокая пожарная опасность, днем +30 градусов, ночью +20.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается временами сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидается гроза, днем на юге, западе области град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области порывы до 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха днем +34 градуса, ночью +25.

24 июля днем на севере, западе Актюбинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Мангыстауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере области порывы до 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37 градусов, ночью +25.



