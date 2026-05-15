Министерство здравоохранения Казахстана завершает процесс дерегулирования цен на медикаменты. Уже до конца мая государство перестанет устанавливать предельные наценки на недорогие рецептурные препараты, стоимость которых не превышает 1 МРП (4325 тенге).
Как сообщил на брифинге в СЦК председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Бауыржан Джусипов, процесс идёт поэтапно. На сегодняшний день свободное ценообразование уже коснулось около 1800 наименований безрецептурных средств.
Что будет с популярными препаратами?
Многих казахстанцев волнует судьба базовых лекарств из домашней аптечки. Глава комитета заверил, что резких скачков стоимости популярных таблеток в ведомстве не прогнозируют.
- Обычные базовые препараты - парацетамол, аспирин, - они уже дерегулированы, на них мы предельные цены не определяем. По рецепту препараты до 1 МРП мы дерегулируем до конца месяца, по остальным препаратам определим предельные цены. Роста цен на эти лекарства мы не ожидаем, - пояснил Бауыржан Джусипов.
График отмены регулирования:
Согласно поручению премьер-министра Олжаса Бектенова, работа по либерализации фармацевтического рынка пройдет в два этапа:
До 1 июня 2026 года: свободные цены на все лекарства в аптеках и оптовых сетях стоимостью до 4325 тенге (1 МРП).
До 1 декабря 2026 года: дерегулирование цен на препараты стоимостью свыше 1 МРП.
Кроме того, к началу июля Минздрав должен внедрить систему "единого окна" для ускоренной регистрации новых лекарств и медизделий на рынке страны.