На сегодняшний день свободное ценообразование уже коснулось около 1800 наименований безрецептурных средств.

Министерство здравоохранения Казахстана завершает процесс дерегулирования цен на медикаменты. Уже до конца мая государство перестанет устанавливать предельные наценки на недорогие рецептурные препараты, стоимость которых не превышает 1 МРП (4325 тенге).

Как сообщил на брифинге в СЦК председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Бауыржан Джусипов, процесс идёт поэтапно. На сегодняшний день свободное ценообразование уже коснулось около 1800 наименований безрецептурных средств.

Что будет с популярными препаратами?

Многих казахстанцев волнует судьба базовых лекарств из домашней аптечки. Глава комитета заверил, что резких скачков стоимости популярных таблеток в ведомстве не прогнозируют.

- Обычные базовые препараты - парацетамол, аспирин, - они уже дерегулированы, на них мы предельные цены не определяем. По рецепту препараты до 1 МРП мы дерегулируем до конца месяца, по остальным препаратам определим предельные цены. Роста цен на эти лекарства мы не ожидаем, - пояснил Бауыржан Джусипов.

График отмены регулирования:

Согласно поручению премьер-министра Олжаса Бектенова, работа по либерализации фармацевтического рынка пройдет в два этапа:

До 1 июня 2026 года: свободные цены на все лекарства в аптеках и оптовых сетях стоимостью до 4325 тенге (1 МРП).

До 1 декабря 2026 года: дерегулирование цен на препараты стоимостью свыше 1 МРП.

Кроме того, к началу июля Минздрав должен внедрить систему "единого окна" для ускоренной регистрации новых лекарств и медизделий на рынке страны.