Шакира, Мадонна и BTS выступят на первом в истории шоу в финале ЧМ-2026

Финал Чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси, запомнится не только спортивной интригой. FIFA официально подтвердила, что в рамках первого масштабного halftime show в истории финалов мундиаля выступят Шакира, Мадонна и K-pop группа BTS, сообщает Mgorod News со ссылкой на FIFA.com.

Музыкальным куратором шоу станет лидер Coldplay Крис Мартин. Главной идеей выступления станет поддержка фонда FIFA Global Citizen Education Fund, направленного на развитие образования и футбола для детей из бедных регионов мира.

Организаторы рассчитывают собрать 100 миллионов долларов. На данный момент фонд уже получил свыше 30 миллионов, а часть средств поступает автоматически — один доллар с каждого билета на матчи ЧМ-2026 переводится на благотворительность.

В шоу также появятся герои «Улицы Сезам» и «Маппет-шоу», подчеркивая важность доступа детей к качественному образованию. Шакира, которая входит в совет фонда, заявила, что исполнит новую песню «Dai Dai», написанную специально к турниру.

Президент FIFA Джанни Инфантино назвал предстоящее событие «символом единства и человечности», отметив, что финал выйдет далеко за пределы обычного футбольного матча.

Ожидается, что благодаря мировым звездам и благотворительной миссии это 15-минутное шоу станет одним из самых обсуждаемых и просматриваемых музыкальных событий года.