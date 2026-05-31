Казахстанское спортивное сообщество продолжает активно обсуждать резонансное заявление олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова.

Напомним, конфликт разгорелся после откровенного интервью Шайдорова. Фигурист, принесший Казахстану историческое «золото» на зимней Олимпиаде-2026 в Милане, заявил, что ему и его тренерскому штабу с февраля полностью перестали выплачивать заработную плату, а также лишили медицинского сопровождения.

Ситуацию прокомментировали прославленный борец Ислам Байрамуков и главный тренер сборной Казахстана по фристайл-могулу Елена Круглихина.

Серебряный призер Олимпиады-2000 в Сиднее и руководитель Республиканского спортивного колледжа Ислам Байрамуков оценил ситуацию с двух сторон. С одной стороны, его восхитила солидарность казахстанских атлетов.

— Меня радует ситуация, которая сложилась между Михаилом Шайдоровым и Министерством спорта. Все наши ведущие спортсмены, олимпийские чемпионы и призеры, которые годами приносили честь и славу нашей стране, объединились и высказывают свое мнение, — написал Байрамуков на своей странице в

С другой стороны, спортивный функционер призвал общественность снизить градус эмоций и не искать в случившемся глубокого политического подтекста. Он напомнил, что первая за 32 года золотая медаль в фигурном катании — это великое достижение, но финансовые вопросы всегда требуют строгого соблюдения законов.

Байрамуков подчеркнул, что премии и выплаты осуществляются за счет налогоплательщиков, поэтому распределение денег должно идти строго по регламенту.

Борец отметил, что при нынешнем руководстве Министерства туризма и спорта для атлетов создаются хорошие условия, и данный инцидент — это скорее рабочий момент, который можно урегулировать без громких взаимных обвинений.

Главный тренер сборной Казахстана по фристайл-могулу подошла к вопросу с юридической и практической точки зрения зимних видов спорта.

Она пояснила, из-за чего могла возникнуть задержка по выплатам, о которой заявил фигурист. По словам Круглихиной, Михаил Шайдоров, как и другие представители зимних видов спорта, подписывал официальное соглашение, рассчитанное до конкретной даты — 22 февраля 2026 года.

Соответственно, после завершения этого срока требуется время на юридическое переоформление документов и заключение новых контрактов на следующий цикл. Главный тренер подчеркнула, что своевременная подача и оформление этих бумаг — это зона ответственности не только министерства, но и профильной спортивной федерации, которая обязана курировать своего спортсмена.

Министр Ербол Мырзабосынов пояснил, что задержка выплат с марта связана исключительно с отсутствием нового контракта: прежний истек в феврале 2026 года, а новое соглашение спортсмен пока не подписал, так как не согласен с пунктом «Обязательства». При этом условия договора улучшены с учетом его олимпийского статуса, а после подписания Шайдоров получит все деньги за три месяца в полном объеме. Мырзабосынов подчеркнул, что никакого конфликта или сокращения финансирования нет, а ситуация решается в конструктивном, рабочем порядке.