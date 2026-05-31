Сегодня, 31 мая, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу страны. Глава государства напомнил о важности сохранения исторической памяти и верности принципам справедливости.
- Каждый год 31 мая мы отдаем дань памяти всем людям, которые стали жертвами политических репрессий в первой половине прошлого столетия. Наш моральный долг - помнить о них, быть верными принципам законности и ценностям справедливости, - отметил Президент.
Токаев подчеркнул, что в республике последовательно создаются условия для всесторонней защиты прав и свобод человека. Эти обязательства государства были официально закреплены в Конституции после недавнего общенационального референдума.
По словам Президента, современное казахстанское общество встало на путь строительства прогрессивного государства. Главными ориентирами для страны станут:
Законность, Справедливость и Патриотизм;
Трудолюбие и Природолюбие;
Приоритетное развитие науки и высоких технологий;
Поддержка культуры и волонтерства.
— Для достижения более впечатляющих результатов мы все должны укреплять единство и стабильность в нашей стране. Уверен, нашу страну ожидает светлое будущее! — резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. В первой половине XX века в лагеря, расположенные на территории Казахстана (АЛЖИР, Карлаг, Степлаг), были сосланы миллионы человек, а сотни тысяч подверглись преследованиям и расстрелам. Дата была официально учреждена в 1997 году.