Президент подчеркнул, что моральный долг каждого гражданина — помнить о трагических страницах истории и строить прогрессивное государство.

Сегодня, 31 мая, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу страны. Глава государства напомнил о важности сохранения исторической памяти и верности принципам справедливости.

- Каждый год 31 мая мы отдаем дань памяти всем людям, которые стали жертвами политических репрессий в первой половине прошлого столетия. Наш моральный долг - помнить о них, быть верными принципам законности и ценностям справедливости, - отметил Президент.

Токаев подчеркнул, что в республике последовательно создаются условия для всесторонней защиты прав и свобод человека. Эти обязательства государства были официально закреплены в Конституции после недавнего общенационального референдума.

По словам Президента, современное казахстанское общество встало на путь строительства прогрессивного государства. Главными ориентирами для страны станут:

Законность, Справедливость и Патриотизм;

Трудолюбие и Природолюбие;

Приоритетное развитие науки и высоких технологий;

Поддержка культуры и волонтерства.

— Для достижения более впечатляющих результатов мы все должны укреплять единство и стабильность в нашей стране. Уверен, нашу страну ожидает светлое будущее! — резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. В первой половине XX века в лагеря, расположенные на территории Казахстана (АЛЖИР, Карлаг, Степлаг), были сосланы миллионы человек, а сотни тысяч подверглись преследованиям и расстрелам. Дата была официально учреждена в 1997 году.