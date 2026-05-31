Такое поручение озвучила глава Минздрава.

Министерство здравоохранения РК взяло на особый контроль процедуру медосвидетельствования водителей. Поводом для этого стали многочисленные жалобы граждан, депутатские запросы и факты нарушений, выявленные в работе отдельных наркологических центров при проверке на алкогольное опьянение.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова уже поручила Комитету медицинского и фармацевтического контроля провести масштабную ревизию всех региональных профильных центров. Проверять будут строгое соблюдение действующих стандартов.

-Если инспекция обнаружит нарушения, материалы незамедлительно передадут в правоохранительные органы. Кроме того, Минздрав уже готовит поправки в профильный приказ, регулирующий правила освидетельствования, - подчеркнула Акмарал Альназарова.

Это делается для того, чтобы сделать процедуру максимально прозрачной, защитить права автовладельцев и полностью исключить спорные ситуации.