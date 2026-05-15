Jetour EcoCrew: когда выезд на природу это не только про маршрут

Про красивые локации обычно пишут одинаково: живописный берег, хороший вид, любимое место для выездов за город. Но у таких мест почти всегда есть и другая сторона - мусор, который остается после отдыхающих. Берег реки Или давно стал одной из самых популярных точек для коротких поездок из города, и вместе с этим одной из тех локаций, где проблема видна слишком хорошо.

Именно туда в этот раз направился экологический проект Jetour EcoCrew, организованный дистрибуцией бренда совместно с участниками Jetour T2 Club Almaty.

В выезде приняли участие 30 автомобилей Jetour T2 и 90 человек. Задача была простой: очистить берег от мусора.

Результат получился внушительным даже в сухих цифрах. За время акции участники убрали территорию площадью более 500 000 квадратных метров и вывезли свыше двух тонн мусора. Но главное здесь даже не тоннаж. Главное масштаб самой картины. Когда видишь такие последствия человеческого присутствия в одном популярном месте отдыха - по-другому начинаешь смотреть на разговоры про любовь к природе.



В этом смысле Jetour EcoCrew история не про формальную экологическую активность ради галочки. Это скорее про нормальное, осознанное отношение к тем местам, куда ты приезжаешь. Если любишь дорогу, если любишь красивые маршруты, если выбираешься к реке, в степь или в горы, логично оставлять после себя не след из пакетов и бутылок, а чистое пространство.

Важно и то, что такие проекты собирают вокруг себя многих единомышленников. Речь уже не просто про бренд и не просто про автомобильное сообщество. Это история про людей, которых объединяет похожее отношение к поездкам и к самой культуре путешествий.

И, пожалуй, именно такие выезды лучше всего показывают, что автомобильное сообщество может быть не только про технику, маршруты и встречи. Оно может быть еще и про поступок. Просто приехать, чтобы вместе позаботиться о нашем общем доме.



Команда проекта призывает каждого соблюдать чистоту на природе и сохранить её в первозданном виде для наших будущих потомков.



