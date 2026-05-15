В преддверии Дня работников связи и информатизации (он отмечается 17 мая) в Уральске впервые прошла масштабная конференция Telecommunications Day Conference. На ней связисты и чиновники подвели итоги цифровизации региона и рассказали, где в области наконец-то перестал "пропадать" интернет.

С профессиональным праздником связистов поздравил заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Жалгас Гумаров. Он напомнил, что сейчас в регионе идёт год цифровизации и искусственного интеллекта, поэтому к качеству связи - особое внимание.

По официальным данным, на сегодня из 364 сельских населённых пунктов ЗКО доступ к интернету есть в большинстве сёл, а голосовая мобильная связь покрывает 93% из них.

За прошлый и начало этого года дорожная карта по улучшению связи выдала неплохие результаты. Сразу 202 посёлка области перевели на скоростной стандарт 4G. Совместно с операторами Beeline и Kcell в 21 селе установили новые базовые станции. Мобильный интернет наконец-то появился на приграничных пунктах пропуска "Сырым" (самарская трасса) и "Таскала" (саратовское направление).

С начала этого года новые базовые станции уже успели запустить в Уральске, Аксае и еще в 10 сёлах области.

Чтобы интернет в ЗКО перестал "тормозить", требуются миллиардные вложения. Сферу телекоммуникаций в регионе активно спонсируют. Так, за прошлый год в развитие связи влили 7,8 миллиарда тенге инвестиций. А только за первые три месяца 2026 года операторы и инвесторы вложили в инфраструктуру области еще 2,5 миллиарда тенге.

Связисты обсудили реализацию нацпроекта "Доступный интернет". Также эксперты подняли тему цифровой безопасности и того, как защитить жителей ЗКО от участившихся интернет-мошенничеств.

В финале встречи лучших айтишников, инженеров и связистов региона наградили благодарственными письмами акима области.