На сегодня горожане задолжали за услуги АО "Жайыктеплоэнерго" более 753 млн тенге.

В АО "Жайыктеплоэнерго" обратились к жителям Уральска с просьбой погасить задолженность за отопление и горячую воду до 15 июня. В противном случае дела передадут судебным исполнителям.

Как сообщил заместитель генерального директора предприятия Бекболат Камешов, на сегодня долг уральцев перед тепловиками составляет более 753 миллионов тенге.

- Сейчас мы обзваниваем тех потребителей, чей долг превышает пять тысяч тенге. Если до середины июня оплата не поступит, мы будем вынуждены обращаться к нотариусам за вынесением исполнительной надписи. Если и в течение месяца после этого долги не погасят, к делу подключатся частные судебные исполнители (ЧСИ). Они будут блокировать банковские счета и карты должников. При этом за свои услуги ЧСИ взимают еще 25% от суммы долга сверху. Поэтому просим жителей платить вовремя: летом нам нужно проводить плановые ремонты и рассчитываться за газ. Мы вынуждены идти на такие меры, - отметил Бекболат Камешов.

При этом в компании заверяют, что готовы идти навстречу горожанам. Уральцы, у которых накопились крупные суммы, могут обратиться в АО "Жайыктеплоэнерго" и составить индивидуальный, более лояльный график погашения задолженности.

К слову, самый большой долг на сегодняшний день принадлежит жителю Уральска - он недоплатил за тепло порядка 1 миллиона тенге. Мужчине достались по наследству две квартиры, однако в права наследования он еще не вступил, из-за чего взыскать эту сумму законным путем пока невозможно. В администрации предприятия подчеркнули, что именно у пустующего жилья чаще всего и образуются такие баснословные долги.