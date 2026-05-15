Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), Президент Казахстана предложил партнерам по объединению перейти от культурного сближения к созданию мощного технологического альянса, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства озвучил четыре стратегических инициативы, которые охватывают всё: от признания электронных подписей до освоения космоса и запуска общего центра искусственного интеллекта.

- Первое. В торгово-экономической сфере необходимо провести совместную работу по взаимному признанию электронных документов и цифровых подписей между странами-участницами Организации.

Второе. Космическая сфера – один из ключевых факторов, способствующих повышению конкурентоспособности тюркских государств.

Наши страны обладают необходимым научным, технологическим и финансовым потенциалом для системного развития данного направления.

Особенно необходимо расширять наше взаимодействие, реализуя совместные проекты в области спутниковой связи, навигации и мониторинга.

Благодаря этому появится возможность укрепить нашу технологическую независимость и повысить инновационный потенциал. Например, можно отметить значимость запуска научного спутника «CubeSat-12U».

Третье. Нужны учебные центры и научные учреждения, готовящие специалистов для сферы образования и науки.

Очень важны обмен опытом, совместная подготовка кадров и внедрение передовых технологий. Поэтому предлагаю создать Сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран.

В Казахстане планируется открыть технологическое учебное заведение нового формата – Университет искусственного интеллекта. Мы готовы выделить специальные гранты для обучения граждан тюркских государств в этом высшем учебном заведении.

Считаем целесообразным ежегодно организовывать научно-технологическую олимпиаду среди молодежи тюркских стран в области программирования, искусственного интеллекта и передовых цифровых технологий.

Финансовую поддержку в реализации этих инициатив мог бы оказать Тюркский инвестиционный фонд.

В этом году Фонд перешел к формату работы по конкретным проектам. Уставный капитал достиг 600 миллионов долларов. Его можно увеличить.

Это стратегический ресурс, имеющий особое значение. Поэтому мы рассчитываем на то, что Фонд будет оказывать поддержку всем стартапам и примет активное участие в реализации инфраструктурных проектов.

Фонд должен функционировать полноценно. Призываю государства-члены оперативно реализовать эту задачу»

Четвертое. Сейчас в каждой стране есть технопарки для IT-проектов. Я предлагаю открыть совместный центр IT-хабов государств-членов Тюркского совета.

Центру можно присвоить наименование Turkic AI. Совместный хаб, который можно было бы разместить в центре Alem.ai, несомненно, будет способствовать продвижению наших общих интересов, - заявил президент.