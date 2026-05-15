В Казахстане подвели итоги реализации закона о банкротстве физических лиц.

На сегодняшний день общее количество граждан, официально признанных несостоятельными должниками, достигло внушительной отметки, а сумма аннулированных обязательств составила четверть триллиона тенге.

Об этом в кулуарах Сената сообщила руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Комитета государственных доходов Меруерт Сисембаева.

Большая часть списаний прошла через упрощенный внесудебный порядок. По этой линии банкротами признали около 65 тысяч человек, которым простят 132 млрд тенге. Судебную процедуру, применяемую в более сложных случаях, прошли еще 632 казахстанца.

- Суммарно по двум процедурам признали банкротами 66 600 человек, по ним 250 млрд тенге подлежит списанию. Есть ещё третья процедура - восстановление платёжеспособности. Она применена в отношении 1118 граждан. Два месяца дают человеку, чтобы он утвердил план восстановления платёжеспособности, - сообщила Сисембаева.

В ведомстве подчеркнули, что не все выбирают полное обнуление долгов. Процедура восстановления платёжеспособности позволяет заемщикам не получать статус банкрота, а выплачивать долг по облегченному графику. На данный момент такие планы утверждены уже для 402 человек, и они начали погашать задолженность в рамках новых договоренностей.